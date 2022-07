Marine Le Pen kallar sanktionerna för ett misslyckande: ”De har berikat Ryssland och sanktionerat fransmännen”

🟠 UTRIKES Enligt en CBC News-artikel från den 10 juni registrerade provinsen New Brunswick i Kanada en överdödlighet på 886 personer under de sista tjugofem veckorna 2021. För närvarande är orsaken till denna avvikelse fortfarande oförklarad. Hälsoministern i New Brunswick, Dorothy Shephard, sade också att hälsodepartementet avser att analysera denna överdödlighet när alla dödsfall som registrerats för året har behandlats av Statistics Canada.