Motståndet mot diktatoriskt WHO växer – demonstration i Stockholm

Arbetet med att ge WHO befogenheter, som kan liknas vid en världsregering, är i full gång. På Världshälsoförsamlingen i Genève, Schweiz, i maj i år samlades WHO för att formulera de sista ändringarna i det Internationella hälsoreglementet (IHR) som anger WHO:s uppgifter och befogenheter. I den nya texten har man strukit hänsyn till mänskliga rättigheter och friheter, att medlemsländer bör följa WHO:s råd har ändrats till att länderna blir skyldiga att göra som WHO bestämmer, vilket kan omfatta nedstängningar, olika typer av restriktioner och vaccinationskampanjer, och WHO ges även dessa befogenheter mellan pandemier och vid potentiella hälso­hot, det vill säga alltid (se “WHO kan komma att diktera framtiden för 194 länder inklusive Sverige” i NyT v.23/2023). På nästa möte, i maj nästa år, ska det nya IHR klubbas.

