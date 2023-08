Musk och Zuckerberg möts i ringen?

Kommer miljardärerna Elon Musk och Mark Zuckerberg att slåss mot varandra i en MMA-bur? I söndags hävdade ägaren till X, tidigare känt som Twitter, att matchen kommer att streamas live på hans plattform.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023