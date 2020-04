Över 20 000 smittade i Sverige – 2 462 döda

Antalet bekräftade smittade av coronaviruset SARS-CoV-2 har nu överstigit 20 302. Enligt dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten har man konstaterat 107 nya dödsfall under det senaste dygnet vilket innebär att det nu är 2 462 som avlidit i Covid-19. Man konstaterar dock även att den stora eftersläpningen av antalet döda fortsätter och numera ligger på i genomsnitt nio dagar.

– Avlidna per dag fortsätter vi se en eftersläpning i. Vi får in 90 procent av fallen under 9 dagar. Det fylls på alltså, 9 dagar bakåt. Nästan 2 500 avlidna totalt i Sverige, det är en väldigt hög siffra som vi inte sett under väldigt lång tid, sade Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– I Sverige har vi nu gått över 20 000 fall, som är diagnostiserade i Sverige så här långt. Vi kan se samma mönster som tidigare veckor, några dagar med ganska låga tal runt helgen, sedan kommer vi upp i en liknande nivå igen. Trycket på sjukvård och liknande är fortfarande väldigt högt. Situationen blir tyngre och tyngre över tid, sade Tegnell.

Antalet som testas för coronaviruset är dock fortfarande lågt och utöver viss sjukhuspersonal testas fortfarande bara privatpersoner som söker vård för sina symptom vilket innebär att kunskapsbasen om antalet smittade i landet fortfarande är mycket bristfällig.

– Vad gäller IVA (intensivvård) har väldigt många patienter mycket långa vårdtider, även den vården är tung. Det kan bli en övervikt av IVA-vårdade utanför Stockholm. Epidemin börjar skifta fokus lite grann från Stockholms omliggande regioner till andra regioner där det börjar bli lite mer fall, sade Tegnell.