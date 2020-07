Spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 fortsätter i snabb takt i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste presskonferens under torsdagen. Där rapporterade man att man fått in ytterligare 947 nya bekräftade fall under det senaste dygnet och att den totala siffran av smittade nu nått 70 639. Under juni har man sett en stor ökning av det nya antalet smittade varje dag, till runt 1 100-1 000 nya fall dagligen från runt 600 under april och maj. En stor del av dessa, cirka 800, är dock lindriga fall medan ungefär 200 är allvarliga fall.

41 nya döda under torsdagen

Antalet dödsfall per dag är fortsatt stort, men minskande över tid, från cirka 90 per dag under april till cirka 30 om dagen under juni. Det råder fortfarande en stor eftersläpning på ungefär 10 dagar för inrapporteringen av dödsfall i covid-19 vilket gör att den totala genomsnittliga dödsiffran per dag är högre än den omedelbart inrapporterade siffran för varje dag. Enligt folkhälsomyndigheten har 41 nya dödsfall i covid-19 inrapporterats under torsdagen vilket kan innebära att kurvan vänder uppåt igen i takt med det allt större antalet smittade. Totalt har det avlidit 5 411 personer i Covid-19 än så länge i Sverige.