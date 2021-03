Pandemilagen slår till: 20 000 kronor i böter för demonstration

I ordningslagen finns regler om när och hur man söker tillstånd för att demonstrera och när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en demonstration. Den som anordnar en demonstration skall se till att det råder god ordning vid sammankomsten och arrangören ansvarar även för säkerheten. Polisen får bestämma villkor som behövs för säkerheten och för att det skall råda god ordning, exempelvis tid och plats för demonstrationen.

I Sverige är en demonstration ur juridisk synpunkt en allmän sammankomst. Lagstiftning avseende allmänna sammankomster finns i Ordningslagen (1993:1617). Där stadgas i 2 kap §4 att “Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser …Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emellertid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor”. Vidare stadgas i 5§ att. “Den som avser att inom ett område som redovisas i detaljplan anordna en sådan allmän sammankomst utomhus eller offentlig tillställning som det inte krävs tillstånd för enligt 4 § skall anmäla detta.” Ansökan och anmälan om demonstrationstillstånd görs enligt lagen hos polismyndigheten. Brott mot kravet på ansökan eller anmälan bestraffas med böter eller fängelse i högst 6 månader.

I realiteten har detta inneburit att de/den som arrangerat eller befunnits ansvarig för en olovlig samling fått ett mindre bötesbelopp. Ingen har till dags dato straffats med fängelse för en sådan samling.

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt till mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Det är, per definition, inte brottsligt att delta i eller arrangera en allmän sammankomst även utan att söka tillstånd för detta i förväg. Det har gjort att det varit mycket svårt för polis att upplösa en pågående allmän samling förutsatt att den skett under ordnade former och deltagare har heller inte kunnat straffas för själva deltagandet i en sådan samling förutsatt att den varit ordnad. Med ”pandemilagen”, Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19, har detta dock ändrats.

Endast åtta personer får samlas för allmänna sammankomster och både arrangör och deltagare kan bötfällas för deltagande.