Pedofil ångrar inget – snart fri igen

I en handling från kriminalvården som Nya Tider fått tillgång till nekas en ansökan som den dömde barnvåldtäktsmannen och pedofilen Martin Ahlström, 40, gjort för att få utökad frigång. Utökad frigång innebär att en dömd fånge istället för att vara fast på fängelse kan få spendera delar av sitt straff, vanligtvis den sista tiden av det kvarvarande straffet, i sitt eget hem men under strikt övervakning och med elektronisk fotboja.

I beslutet som kriminalvården fattat står det att man inte ändrar tidigare nekade beslut och handlingen i sig är på intet vis ovanligt om det inte varit för grunderna som kriminalvården stödjer sig på för beslutet: Anledningen, summerat, är att pedofilen utgör en risk för barn eftersom han varken ångrar sig eller ens ser något fel i att våldta barn.

Pedofilen som dömdes för de upprepade brutala våldtäkterna av en 14-årig pojke har dessutom redan sin väg utstakad – han siktar på att bli läkare i Norge.

Våldtog ung pojke upprepade gånger

Det var under våren 2016 som en ung pojke, vid tillfället bara 13 år gammal och boende i Sundsvall, kom i kontakt med ett flertal homosexuella män via den homosexuella dejtingsidan Cruiser. Han började sedan prata med flera av männen via andra chattprogram likt KIK och Snapchat. Väl där berättade han alltid om sin riktiga ålder, då nyligen fyllda 14 år, och sina psykiska problem. Av männen fick han bekräftelse han var i stort behov av, men de passade även på att utnyttja den unga pojkens sköra mentala tillstånd. En av dessa män var Martin Ahlström som jobbade som läkare i Sundsvall när han tog kontakt med pojken, och har varit ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall under mandatperioden 2014-2018 för Moderaterna. I sin roll som läkare kom han alltså ofta i kontakt med unga pojkar och tycks ha sökt sig till inriktningar där han kunnat få kontakt med barn, vilket passade den homosexuelle pedofilens intressen väl.