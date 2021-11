Regeringen tvingas använda högerbudget – Miljöpartiet lämnar regeringen

Magdalena Andersson (S) blev under onsdagsförmiddagen Sveriges första kvinnliga statsminister med minsta möjliga marginal. 174 av de 349 riksdagsledamöterna sade nej till Andersson, 117 gav tummen upp och 57 avstod. En ledamot var frånvarande vid omröstningen. Resultatet, med Andersson som statsminister, följdes av en lång applåd från vänsterpartierna.

Men posten som statsminister står på minst sagt skakig grund, skulle det visa sig redan senare under dagen. För även om hon röstades in som statsminister saknade regeringen stöd för sin budget. Under en budgetomröstning på eftermiddagen blev det oppositionspartiernas budget som vann, inte regeringens.

Högerpartiernas budget omfattar reformer på 20 miljarder kronor 2022 och var finansutskottets huvudalternativ till statsbudget, vilket stod klart på måndagen. Budgetförslaget från M, KD och SD innehåller bland annat sänkt bensinskatt, jobbskatteavdrag och mer pengar till polisen. För att få igenom budgeten har M, KD och SD gjort flera omfattande ändringar i regeringens budget, som användes som grund.

Med siffrorna 154 ja-röster mot 143-nej röster blev M, KD och SD:s budget vinnande, något som Miljöpartiet reagerade starkt på och därmed var det politiska kaoset ett faktum. De ändringar som gjorts, och det faktum att Sverigedemokraterna varit med om dem, var något som Miljöpartiet vägrade acceptera med hot om att lämna regeringen, ett hot som man under onsdagseftermiddagen nu säger sig genomföra:

– Vi har ett enligt parti bakom oss att vi inte kan sitta i regering som genomföra politik SD förhandlat fram. Vi måste se våra väljare i ögonen och känna stolthet, sade Märta Stenevi.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?