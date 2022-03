Rekord i utdelade medborgarskap 2021 – sju av tio härstammar från Afrika, Mellanöstern eller Centralasien

I Sverige ställs inga krav på att utlänningen ska ha försörjt sig under tiden i Sverige, eller kunna försörja sig i framtiden, för att bli medborgare. Så har det dock inte alltid varit. När den första medborgarskapslagen antogs 1858 stadgades att utlänningen skulle äga ”god frejd” för att kunna bli medborgare. Under de kommande 100 åren fästes det stor vikt vid om ”utlänningens levnadssätt i stort var gott och hederligt”. Krav fanns på att utlänningen skulle ”ha utväg att sig försörja”. Även i 1924 års medborgarskapslag framgick det uttryckligen att en förutsättning för naturalisation (medborgarskap) var att sökanden hade gjort sig känd för ”hederlig vandel”. Denna vandel baserades inte bara på vistelsen i Sverige utan även på tidigare leverne i hemlandet eller andra länder. Även i denna lag fanns uttryckligt krav på att utlänningen skulle kunna försörja sig. Men under 1970-talet bröt man plötsligt med detta krav i samband med att Sverige skulle bli mångkulturellt. Mångkulturen förverkligades främst genom två propositioner: den så kal­la­de ”mångkulturpropositionen” (1975:26) om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken, och den mindre kända proposition 1975/76:136 om ”ändringar i lagen om svenskt medborgarskap”. Det är i den senare av dessa som Sveriges medborgarskapslagstiftning liberaliseras både avseende vistelsetid i landet och genom att försörjningskravet togs bort. Båda propositionerna lades fram av Olof Palmes regering med Anna-Greta Leijon som ansvarig minister. I propositionens ingress står uttryckligen: ”Nuvarande krav på försörjningsförmåga föreslås utgå”. På regeringssammanträdet den 26 februari 1976 när man beslutade att lägga fram propositionen, framhävde Leijon att alla remissinstanser var för den långtgående förändringen: ”Förslaget att slopa försörjningsvillkoret har mottagits positivt av praktiskt taget alla remissinstanser. (…) Bristande försörjningsförmåga skall alltså inte längre i och för sig utgöra naturalisationshinder”, sade hon. Riksdagen godkände sedan propositionen enhälligt. Den nu framlagda utredningen, som Mari Andersson lett, skriver om reformen: ”Den samlade åsikten var att krav på försörjning i allmänhet inte skulle finnas”, redogör hon. Det fanns ”en politisk vilja att kravet på hederlig vandel skulle tolkas brett”, enligt önskemål från Sveriges invandrarverk som ville att endast brottslighet eller ”grovt störande levnadssätt” skulle diskvalificera någon från medborgarskap. Under Göran Perssons regering 2001 liberaliserades regelverket ytterligare. Begreppet ”vandel” ansågs ”otidsenligt”, och ersattes med skrivelsen att sökanden ”ska ha haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt”. Medvetet valde man att inte uttryckligen skriva in vilken misskötsamhet som kunde läggas till grund för avslag, utan det skulle istället avgöras genom praxis. Dessutom ska tyngdpunkt läggas på en framtida bedömning, inte på personens historik. ”Någon ytterligare precisering av kravet på hederligt levnadssätt finns inte i lagen utan denna fråga har överlämnats till rättspraxis. Tyngdpunkten i prövningen av utlänningens levnadssätt ska ligga på en bedömning av sökandens framtida levnadssätt”, skriver Migrationsöverdomstolen i ett prejudikat. Den nu aktuella utredningen har inte föreslagit några återinförda försörjningskrav.