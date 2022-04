Rikspolischefen om invandrarupploppen: ”Man försökte döda poliser”

🟠 Under natten till torsdagen i förra veckan startade ett fyrtiotal ungdomar ett våldsamt upplopp i förorten Kronogården i Trollhättan. Oroligheterna, som började som ett revirbråk mellan arabiska och somaliska gäng, fortsatte även under torsdags- och fredagskvällen och vändes i allmänt upplopp mot polisen som fick gå in med pepparsprej och batonger.