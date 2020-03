Singapore var redo för Covid-19 – varför inte Sverige?

Pandemin – den nya sjukdomen Covid-19, viruset SARS-CoV-2 – är inte Singapores första epidemiologiska mardröm. Under 2002 och 2003 drabbades de av SARS, med sitt ursprung i Kina. Det ledde till 33 dödsfall i Singapore och utlöste en reformering av stadsstatens offentliga hälso- och sjukvårdssystem. De insåg att de ville investera för framtiden, för att minska den ekonomiska kostnaden om samma sak skulle hända igen, säger Martin Hibberd, en infektionssjukdomsforskare, nu vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, som arbetade i Singapore med SARS till tidskriften Wired.

Så Singapore införde nya inresekontroller och stöpte om sin sjukvård. Sedan blev det drabbat igen 2009 av H1N1-influensan, den så kallade svininfluensan. ”Pandemiinfluensan kom från Mexiko och Singapore försökte applicera vad de lärt sig av SARS under 2009” sade Hibberd. ”Men influensa var mycket svårare att bekämpa än vad SARS var, och de insåg att vad de trodde att de hade lärt sig inte fungerade. Det var ytterligare en läxa.”

När Covid-19 kom var Singapore, som det verkar, redo. Precis som Hong Kong, Taiwan, Japan och Sydkorea införde Singapore strikta inresekontroller och procedurer för att identifiera sjuka individer – för att kunna behandla dem samt för att kunna spåra de människor de varit i kontakt med. Den singaporianska regeringen har en detaljerad redovisning av hur många människor som har testats för viruset, och dessa människors sociala kontakter. Alla dessa regeringar har infört strikta sociala åtgärder, som att avbryta evenemang, stänga skolor, och uppmana folk att stanna hemma. Som ett resultat (åtminstone delvis) har alla ett lägre antal smittade människor och lägre dödsfall än Kina eller Italien, proportionellt sett. De har synbarligen lyckats med att skapa den ”tillplattade kurva” som folkhälsoexperter nu talar om, det vill säga att sänka toppen av infektioner, och att driva ökningen av allvarligt sjuka människor längre fram i tiden så att hälso-och sjukvårdssystemen inte blir överbelastade.