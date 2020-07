Somalier våldtog 9-åring – döms till elva års fängelse

Den somaliske tolken Ahmed Dahir Mahamoud, 39, som tidigare dömts för grovt sexuellt övergrepp mot en 12-årig flicka har nu dömts för ytterligare ett brutalt överfall mot en 9-årig svensk flicka i Kimstad i Norrköpings kommun. Under den synnerligt sadistiska överfallsvåldtäkten knivhotade, slog, ströp och tvingade han flickan att dricka lerigt vatten ur en pöl innan han våldtog henne. Flickan kände så svår dödsångest att hon kissade på sig under angreppet. Nu har Norrköpings tingsrätt dömt pedofilen till 11 års fängelse för synnerligen grov misshandel, människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak. Medan massmedier som Aftonbladet pixlar bilder på pedofilen väljer Nya Tider istället att visa bilder på honom.

Brutal och sadistisk våldtäkt

Det var den 15 april i år som en 9-årig flicka fått lov att gå hem från skolan under förmiddagen och skulle möta upp sin mamma på vägen för att hon skadat sitt finger. På vägen träffade hon på den 179 centimeter långa och storvuxna Ahmed, som frågade var hennes skola låg. När hon pekat ut skolan tog mannen tag i hennes arm och höll för hennes mun med sin hand hårt. Mannen drog därefter in henne i liten buske. Väl där slog han henne med öppen hand i ansiktet och höll en kniv mot hennes hals. Det brutala och oväntade överfallet från somaliern gjorde flickan så rädd att hon kissade på sig. Han väntade tills det inte var några bilar i närheten och släpade henne sedan i benen och på rygg cirka 70 meter över vägen till en skog i närheten. När han släpat in henne i skogen visade han kniven som han hållit mot hennes hals, hotade henne med den och tog av henne kläderna. Därefter smorde han in hela henne med lera, även hennes hår och mellan benen. Han tvingade henne också ta vatten och lera i munnen och ville att hon skulle svälja sörjan. Han tog på sig ett par genomskinliga handskar för att därefter, som flickan sade i polisförhören ”pillade han henne mellan benen”.