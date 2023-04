SpaceX Starship exploderar vid uppskjutningen

🟠 Bokrecension. Under andra halvan av 2021 avled 40 procent fler amerikaner i arbetsför ålder än under andra halvan av ”pandemiåret” 2020. De flesta av dessa dödsfall var inte relaterade till covid. Trots det utreder inte myndigheterna vad denna överdödlighet, som saknar motstycke i USA:s hela historia, beror på. Det är inga braskande rubriker i media, som det var under pandemin. Den amerikanske marknadsanalytikern Edward Dowd bestämde sig att göra det jobb myndigheterna vägrar att göra. Nu har hans bok kommit ut på svenska.