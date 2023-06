Svensk asylpolitik i ljuset av tragedin i franska Annecy

Redan under eftermiddagen och kvällen dagen för dådet ryckte franska journalister och politiska skribenter ut och debatterade denna händelse som saknar motsvarighet i fransk och annan brottshistoria. Man spårade hustrun till gärningsmannen som, ovetande om vad som inträffat, intervjuades per telefon. Redan då var franska utsända på väg till Trollhättan för att utreda mannens bakgrund. Hustrun framställde sin före detta man som en god make och god far till deras gemensamma 3-åriga dotter. Deras asylskäl var religiös förföljelse av kristna i Irak.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?