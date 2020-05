Sveriges äldrevård hårt drabbad – 2 769 döda i Sverige

– I Sverige är vi nu uppe i nästan 23 000 fall. Vi har väldigt små antal de senaste dagarna, ni som varit med ett tag vet att det ofta är så måndag efter en helg. Vi avvaktar och ser var det tar vägen sade Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten under måndagens presskonferens.

Han bekräftar även att det fortfarande råder en stor eftersläpning av antalet döda i statistiken.

– Avlidna per dag, där har vi en eftersläpning, med ungefär en vecka innan vi får in alla fallen. Det är ganska små antal fall idag, det gäller att vi avvaktar och ser var det landar någonstans.

Danmark har 9 670 bekräftade fall, med en ökning på 147 nya under dagen och totalt 493 döda. Nio personer dog under måndagen av Covid-19. Norge har 7 884 bekräftade smittofall, bara 37 nya fall under måndagen. Man har 214 dödsfall och hade 3 nya avlidna under måndagen. Finland har 5 327 bekräftade fall av smitta, med en ökning av 73 nya fall under måndagen och totalt 240 döda. 10 av dessa avled under måndagen. Island har varken nya fall av bekräftad smitta eller dödsfall och har stannat på 1 799 bekräftade fall och 10 döda totalt.

Något lägre belastning inom intensivvården

Men en viss ljusning har börjat synas gällande utvecklingen i en del avseenden. Bland annat har antalet tillgängliga intensivvårdsplatser kunnat ökas samtidigt som belastningen på dem minskat något, från runt 80 procents belastning till 70 procent.

– Vi ser en lite lägre belastning i intensivvården. Vi har fortsatt drygt 30 procent icke-belagd IVA-kapacitet. Inlagda nationellt på sjukhus men inte i intensivvården minskar något. 1 744 patienter är den siffran, sade Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen under dagens presskonferens.

– Det betyder inte att vi inte har en belastad sjukvård, men vi ser en viss minskning.