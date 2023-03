SVT smutskastade vaccinkritiker – staten tvingas betala skadestånd

I december 2020 visade SVT sin dokumentärserie ”Dokument inifrån: Vaccinkrigarna”, som fortfarande går att se via SVT Play. I dokumentären gick två journalister under falsk identitet in och infiltrerade den vaccinkritiska rörelsen i Norden och USA. Under processen intervjuades och granskades vissa personer mer än andra.

En av dessa är finlandssvenska Linda Karlström, 45, från Kronoby, som journalisterna kontaktade under förespeglingen att de även var motståndare till den kontroversiella massvaccineringen mot Covid-19 som då pågick för fullt i andra länder och som var på väg till Sverige. De smygfilmade även henne när hon sagt saker som SVT därefter framställde som extremistiskt och ”antisemitiskt”.

Efter att fruktlöst försökt få rätt mot SVT i flera instanser hittade hon en jurist som var beredd att gå ett steg längre och stämma svenska staten för brott mot hennes mänskliga rättigheter. Nu har hon fått rätt i Stockholms tingsrätt och staten tvingas betala ett skadestånd på 100 000 kronor till kvinnan som man genom sitt statliga mediaprogram smutskastat och kallat för antisemit.

Men trots vinsten valde tingsrätten att å statens vägnar straffa Linda för att hon under rättegången genom omfattande bilagor bevisat sin sak och i samma veva gå emot det officiella narrativet – hon tvingas betala drygt en miljon kronor i rättegångskostnader.