Under efterkrigstiden talade man allmänt om ”de tre stora” inom sf-genren. Dessa tre var Isaac Asimov, Arthur C. Clarke och Robert A. Heinlein. Förutom en rad klassiska sf-verk blev de också kända som personligheter, i alla fall de två första. Både Asimov och Clarke skrev på 80-­talet självbiografiska verk: Asimov med In Memory Yet Green och In Joy Still Felt, och Clarke med Ascent to Orbit och Astounding Days.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?