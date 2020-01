Transsexuell födde barn – komplicerade rubriksättningen

”Transgender man gives birth to non-binary partner’s baby with female sperm donor” var The Mirrors inte helt okomplicerade rubriksättning när man valde att skriva om hur den transsexuella Reuben Sharpe, som biologiskt är en kvinna som genomgår könskorrigerande behandling för att kunna likna en man, fått ett barn.

Ville bli man och gravid

Den 39-åriga Reuben Sharpe föddes som biologisk kvinna och påbörjade könskorrigerande behandling för att lindra sin könsdysfori för tolv år sedan. Men trots att hennes psykiska sjukdom intalade henne att hon var en man så släppte inte modersinstinkterna berättar hon för The Mirror. Hon slutade därför att ta sina injektioner av det manliga könshormonet testosteron, vilka gav henne mer muskelmassa och skäggväxt bland annat, i förhoppningen att slutligen kunna få ett barn.