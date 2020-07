Trump beordrar finansdepartementet att se över universitetens skattebefrielse på grund av ”radikal vänsterindoktrinering”

”Alltför många universitet och skolor handlar om radikal vänsterindoktrinering, inte utbildning” twittrade Trump. ”Därför har jag bett finansdepartementet att ompröva deras skattebefriade status och / eller finansiering, som kommer att upphävas om denna propaganda eller handlingar mot allmän ordning fortsätter. Våra barn måste utbildas, inte indoktrineras!”

Trumpadministrationen har uppmärksammat utbildningssystemet under den senaste veckan och krävt att skolor skall öppna igen nästa läsår trots risken för smittspridning av coronaviruset, och har även antytt att han skulle försöka dra tillbaka finansieringen om de inte gör det.

Too many Universities and School Systems are about Radical Left Indoctrination, not Education. Therefore, I am telling the Treasury Department to re-examine their Tax-Exempt Status... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2020

Presidenten har redan tidigare klagat över att ”radikala” åsikter lärs ut i skolorna. Under sitt Mount Rushmore-tal den 3 juli skyllde Trump våldet i USA:s städer med demokratiska ledare på ”indoktrinering och partiskhet inom utbildning, journalistik och andra kulturinstitutioner”.