Det var den 23 november som en ung kvinna bett en arbetskollega om en sovplats i Frölunda i Göteborg eftersom hon inte skulle kunna ta sig hem till Trollhättan efter att ha firat en födelsedag till en bekant under kvällen. Hennes kollega, den 41-åriga tunisiska medborgaren Mounir Ben Salem, gav henne en sovplats under natten men efter att ha tagit hand om den kraftigt berusade kvinnan gav han sig på henne och våldtog henne analt. Nu har Salem dömts av Göteborgs tingsrätt till fängelse i två år och utvisning för våldtäkten av den utslagna kvinnan.

Våldtar kraftigt berusad kvinna – filmar våldtäkten

Kvinnan har berättat att hon under födelsedagsfesten konsumerade en större mängd alkohol och blev kraftigt berusad. Så pass att hon hade svårt att ringa upp Salem utan att få hjälp av två unga flickor hon träffade utanför en nattklubb hon besökt. Därefter har hon minnesluckor men kommer ihåg att Salem hjälpte henne in i en hiss och in till en lägenhet. Hon mindes även att hon spydde ett flertal gånger i en metallhink som han ställt fram sidan om sängen.

Under tiden som hon ligger kraftigt berusad i sängen börjar Salem att ta av hennes trosor och hon frågade honom: ”Varför får jag inte ha mina trosor på mig?” och ”Varför åkte de ner?”.