USA sköt ner Kinas ”spionballong” med sitt mest avancerade stridsflygplan F-22 Raptor

🟠 Eliten kom med privatflyg för att diktera klimatåtgärder. Världens politiska och ekonomiska elit träffas en vecka i Schweiz för att utanför mediernas ljus och demokratins insyn omforma och diktera framtiden för 8 miljarder människor. Det sker under lyxiga former som står i bjärt kontrast till kraven på att vanliga människor ska sänka sin levnadsstandard. Toppolitiker från över hundra nationer deltog och deras skattebetalare fick betala de mycket höga inträdes- och medlemskapsavgifterna. WEF-chefen Klaus Schwab lovade deltagarna att de under hans ledning skulle ”bemästra framtiden”. På de privata stängda mötena planeras denna framtid som sedan världens regeringar genomför.