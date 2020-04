USA:s folkhälsomyndighet rekommenderar nu amerikaner att bära mask

Den 3 april rekommenderade US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att personer skulle bära åtminstone ”icke-medicinska tygmasker” för att förhindra spridningen av corona­virus. Tidigare hade CDC rekommenderat att endast de med Covid-19-symptom skulle bära mask, för att inte smitta andra. Nu skall även de som känner sig friska bära mask.

Att viruset SARS-CoV-2 smittar via vanlig utandningsluft från till synes helt friska personer är dock känt sedan flera månader, se separat artikel nedan. I USA har det emellertid rått stor brist på ansiktsmasker. Först på senare tid har man lyckats börja avhjälpa detta, dels genom att lägga beslag på sändningar av andningsskydd som var avsedda för andra länder, dels genom att den inhemska produktionen kommit igång.