Utmaningar för Arktis

Den 23 april hölls rundabordsevenemanget ”Arctic-2050: Mapping the Future of the Arctic” för att analysera de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna för regionens utveckling. Kartläggningen av de främsta intressenterna visade att de vilda och vackra stereotyperna om strövande isbjörnar, djärva upptäcktsresande och urbefolkningar är föråldrade

Nord University Business School och Moskvas Managementskola (SKOLKOVO) presenterade fyra scenarier för utvecklingen av Arktis fram till 2050 och skisserade möjliga alternativ för framtiden beroende på innovationstakten. De fyra utvecklingsprioriteringarna fram till 2050 beskriver de möjliga effekterna av den intensifierade ekonomiska aktiviteten i regionen och analyserar också de hot och möjligheter som varje alternativ innebär och gör rekommendationer för företag och beslutsfattare.

För tydlighetens skull är varje scenario förknippat med en av fyra distinkta historiska perioder. Dessa perioder, metaforiskt tillämpade på arktiska scenarier, kan kategoriseras som Medeltiden, Upptäckareran, Romantiken och Renässansen.

Dessa scenarier är utformade för att forma en ny agenda för hållbar utveckling och framtiden för Arktis. Deltagarna i evenemanget var internationella experter, forskare, politiker, representanter för ministerier och avdelningar samt affärsmän från olika länder.

Alexey Kalinin, akademisk chef för Institutet för tillväxtmarknadsstudier vid SKOLKOVO ledde rundabordssamtalet likt en erfaren TV-moderator och gjorde online-rundabordssamtalet till ett livligt och fascinerande evenemang.

Talarlistan var en kompetent blandning av politiska och ekonomiska experter för den arktiska regionen. Professor Frode Nilssen från det berömda norska Fridtjof Nansen-institutet gav en utmärkt inblick i den snabba takten i socioekonomiska förändringar i den arktiska regionen under de senaste decennierna och lyfte fram de enorma tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningarna för utvecklingen av Arktis.