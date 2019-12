Världens största litiumgruva kommer få geopolitisk påverkan

Gruvan, som började byggas 2018, kommer att tas i drift under första halvåret 2020 och kommer att kunna producera 17 500 ton litiumkarbonat per år av i sin första fas, som ökar till 35 000 ton per år i den andra exploateringsfasen för en total livslängd på 19 år.

Gruvkoncession innehas av ett joint venture som består till 77, 5 procent av det storbritanniska företaget Bacanora Ltd och resterande 22,5 procent av det kinesiska företaget Ganfeng Lithium.

Höga koncentrationer av litium finns i bräckt vatten (0,03-0,3 procent litiumklorid), särskilt i öknarna i Kalifornien, och i mindre utsträckning i havsvatten. Litium oxiderar väldigt lätt och finns därför inte i metallisk form i naturligt tillstånd.

Litium har olika användningsområden, inklusive medicinska, nukleära (för produktion av tritium) och krigsmateriel (för missilbatterier), men dess användning har ökat med ny elektronisk teknik: Metallen används för att producera effektivare elektriska batterier.