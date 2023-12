Produkter som är märkta ”veganska” avskräcker kunder från att köpa dem. Det visar en studie som City University of New York och University of Southern California har gjort tillsammans. ”Livsmedel utan kött och mejeriprodukter är mer attraktiva om de inte är märkta som ’veganska’”, uppgav forskarna vid den årliga konferensen för American Society for Risk Analysis nyligen i Washington D.C.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?