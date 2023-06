Vem var ”Unabombaren” Ted Kaczynski, som terroriserade USA i 17 år?

Han genomförde sin terror i USA under 17 år från ett ruckel på landsbygden i Montana. Hans bombkampanj dödade tre personer och skadade 23. Federal Bureau of Investigation (FBI) tillbringade år på att jaga honom och han fick namnet ”Unabombaren”. Nu är Theodore ”Ted” Kaczynski, en av de mest fruktade inhemska terroristerna i USA, död. Han dog enligt uppgift av självmord.

Kaczynski, som var 81 år och led av cancer i sent stadium, hittades medvetslös i sin cell på Federal Medical Center i Butner, North Carolina, runt 12:30 på lördagen. Räddningspersonal utförde hjärt- och lungräddning och återupplivade honom innan han transporterades till ett sjukhus, där han dödförklarades senare på lördagsmorgonen, rapporterar The Associated Press.