WHO ges långtgående makt i kommande bindande fördrag

Det nya WHO-fördraget om pandemiberedskap kommer, om det godkänns, att ge Världshälsoorganisationen långtgående maktbefogenheter att globalt diktera vilka åtgärder som nationer måste vidta. Det gäller allt från restriktioner och nedstängningar till vårdinsatser och vacciner, vilket kan inkludera globalt vaccintvång. WHO kommer att omvandlas från en rådgivande hälsoorganisation under FN till ett teknokratiskt globalt ”styrande organ”, som nu går under arbetsnamnet WHO CA+. Organisationen kommer att ha presidenter och vicepresidenter som ges sista ordet. Trots att WHO och ”Det styrande organet” kommer att bli ett överstatligt maktorgan som kommer kunna diktera alla nationers folkhälsoinsatser förblir etablissemangets politiker och media tysta om det. Nya Tider tittar här närmare på det föreslagna fördraget.