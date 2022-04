Bättre odds och betting på utländska spelsidor

Oavsett vad är det viktigt att du tänker på att spela ansvarsfullt för att du ska få ut maximalt med nöje av din spelupplevelse. Bettingsidor utan svensk licens är alltså inte anslutna till Spelpaus. De erbjuder således inte så många funktioner för säkert spel som de svenska bettingsajterna. Därför gäller det att du själv förbereder dig för hur du ska spela med måtta. För att spela så säkert som möjligt på spelsidor utan svensk licens måste du först och främst planera en spelbudget och tänka efter hur mycket pengar du kan spela för.

Alltså är det jätteviktigt att du håller dig till din plan. Du ska kunna använda pengarna utan att din privata ekonomi påverkas. Det ska helt enkelt bara vara kul att spela. När det inte är kul mer borde du tänka på att ta en paus. Även om de utländska bettingsajterna inte är anslutna till Spelpaus så går det faktiskt att blockera sig själv från spel på de flesta sidor. Det gör du enkelt genom att ända inställningar på ett spelkonto. Eller genom att skicka ett meddelande till kundtjänsten. Men tänk på att du behöver göra detta på varje enskild spelsida du är medlem på.

För nöjes skull

Du kan dessutom dubbelkolla själv att du inte har spelproblem genom att göra självtester för spelberoende som finns tillgängliga online. Många utländska bettingsajter erbjuder faktiskt spelgränser där du kan ställa in hur mycket du vill spela för under en viss tid. För det mesta kan du också reglera hur länge du vill spela. Även hur mycket du kan satsa under en angiven period. Dessutom bör du aldrig försöka vinna tillbaka förlorade pengar. Föreställ dig dem istället som en utgift. Har du alla dessa punkter klart för dig, är det bara att sätta igång. Det finns ett stort utbud av spelsidor som erbjuder mängder med roliga spel och betting utan svensk licens.

När du är inne på en spelsida utan svensk licens kan du välja bland massor av olika sporter och matcher att betta på. Exempelvis kan du satsa pengar på olika sporter. Bland annat fotboll, tennis och hockey. Dessa sporter är nästan alltid tillgängliga oavsett vilken bettingsida du är inne på Förutom dessa kan du även spela på en mängd övriga sporter, till exempel MMA, dart och olika typer av e-sport.

Vad säger lagen?

Det är faktiskt fortfarande många som tror att det är olagligt att spela på utländska spelsidor. Men du kan vara helt lugn. Det är absolut inte olagligt att spela på spelbolag utan svensk licens. I och för sig får inte utländska spelbolag göra marknadsföring i Sverige. Men söker du själv upp en sida frivilligt och de accepterar dig som spelare kan du betta och spela hur mycket du själv vill utan att bekymra dig för att göra något fel. Ifall du spelar på en sida som även har sin licens i EU är det skattefritt för dig som är svensk spelare. Om du däremot väljer en sida utanför EU behöver du betala 30% i skatt på det du vinner. Alltså bör du främst välja spelbolag inom EU, då du slipper oroa dig över skatten.