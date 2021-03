Brittisk EU-export tappade 40 procent efter Brexit

Den tyska Industri och handelskammaren (DIHK) räknar med att tyska exportföretag ensamma måste lämna in runt tio miljoner tulldokument per år för sin brittiska export och det är ett merarbete som kommer att kosta dem 400 miljoner euro årligen. Den tyska motsvarigheten till SCB, Statistische Bundesamt redovisade efter den första månaden sedan slutförandet av Brexit (alltså Storbritanniens utträde ur EU:s tullunion efter övergångsperioden), att den tyska exporten till Storbritannien tappade 29 procent under årets första månad, i reda pengar 4,3 miljarder Euro.

Importen från Storbritannien till Tyskland minskade samtidigt med över hälften och reducerades med 56,2 procent till 1,6 miljarder euro. Den brittiska exporten till hela EU-området förlorade i januari hela 40,7 procent, en katastrof för landet. Den statistiska myndigheten i Storbritannien redovisade alla slags varor med undantag för handeln med vissa ädelmetaller. Även den brittiska importen från EU sjönk kraftigt med 28,8 procent.

Statistikmyndigheten förklarade att även coronapandemin hade belastat handeln och inte bara Brexit och tullregleringarna. Alla jämförelser skedde mot samma månader föregående år. Global Britain-strategin som innebär att flytta fokus från Europa till andra regioner och bygga en ekonomisk och militär världsordning på liberal värdegrund kostar på, mer om vad Global Britain innebär nedan.

Storbritannien lämnade EU den första januari 2020, men en övergångsperiod följde. Handels- och samarbetsavtalet som förhandlades stod däremot inte klart förrän i mitten av december, lagom till jul och trädde därefter i kraft genast den första januari i år. Avtalet medförde att tullavgifter och andra skatter inte tas ut på varor med ursprung i EU så som skulle varit fallet vid en så kallad ”hård brexit” utan avtal, men det medför åtskilliga förändringar för handeln, främst att varje frakt och vara som går över gränsen måste vara förtullad och dokumenterad.

Inte minst ursprungsbekräftelse är nog så viktigt. Minsta postpaket mellan ön och kontinenten fordrar handelsfakturor i tre exemplar på precis samma sätt som frakter till Ryssland, USA, Kina eller Australien. Företag måste skaffa sig ett Rex-nummer för ursprungsförsäkringar om de sänder värden över 6 000 Euro till Storbritannien. Svenska Tullverket förklarar att man till och med måste gå in och läsa i själva avtalstexten mellan EU och Storbritannien så att man får klarhet beträffande villkoren för hur ursprunget skall styrkas.

Vissa varor och produkter kräver ytterligare specialdokument eller tillstånd. Livsmedel och kemikalier är två stora varuområden där Storbritannien tydligast avser göra avsteg från EU-regler, därför försvåras handeln ytterligare på sikt. Brittiska varor blir i huvudsak jämställda med kinesiska eftersom Storbritannien inte gick med på att behålla EU-standarder och gemensamma regler inom miljö, arbetsrätt, förbjudna produkter eller vad gäller ekonomiska bidrag. EU stod för några år sedan för 44 procent av brittisk handel, medan BRICS-länderna endast uppgick till 8 procent. Sannolikt består proportionerna, men handeln sker med ökat byråkratiskt besvär och till ökande kostnader.