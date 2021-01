Debattören Janouch börjar använda Twitter-konkurrent – som släcks ner

INRIKESDe stora techjättarnas censur mot alternativa och fria medier har under jul- och nyårsveckan gjort sig påmind i Sverige då YouTube släckte ner bland annat Swebbtv. Många är med rätta oroliga över vad som just nu händer med yttrandefriheten på nätet. När Nya Tider når Nils Funcke, en mångårig sakkunnig på just yttrandefrihetsområdet, säger han att sociala medieplattformar inte bör agera åsiktscensurerande, utan istället agera som distributörer som exempelvis Postnord. Dessutom anser han det bisarrt att exempelvis varningsflagga Donald Trumps inlägg på Twitter och Facebook.