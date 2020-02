Delstatsval i Hamburg den 23 februari

”Nazis på käften” (Nazis auf dem Maul), i betydelsen ge nazisterna på käften, klottras eller klistras med lappar på liberala FDP:s valplakat i Hamburg. Förstörda valplakat och ilskna hot är vad liberala Fridemokraterna (FDP) fick som lön av vänsterextrema i Hamburg efter att partikamraten Thomas Kemmerich blev vald till ministerpresident (under en enda dag) i Thüringen med AfD:s röster.

FDP framställer sig som ett trevligt och bildat mittenparti med fokus på skola och stadsutveckling. Deras toppkandidater i delstatsvalet i Hamburg består av fina damer med akademisk skolning och handelsföretagande som yrken, dessutom en grevinna och en handfull företagande och skolverksamma män. Profilen är mycket tilltalande för de boende i Hamburgs bättre stadsdelar, men FDP tvingades ställa in valmöten i rädsla för Antifa.

”Packa er härifrån”!

I hela Tyskland har FDP, och även CDU, råkat ur för vänsterdemonstrationer och en hård opinion till följd av debaclet i Thüringen där FDP:s Thomas Kemmerich, med stöd av CDU och AfD, lyckades bli vald till posten som ministerpresident under en dag tills han tvingades utlysa nyval och hoppa av. Särskilt utsatta har FDP i Hamburg varit där det den 23 februari är delstatsval, alltså val av Hamburgs delstatsparlament. FDP kanske inte klarar att bli invalda (delstatsparlamentet har en femprocentsspärr), men gör ett desperat försök att distansera sig från partivännerna i Thüringen för att rädda vad som räddas kan. Extremvänstern i storstaden Hamburg såg svagheten i det beteendet och utökade sina påtryckningar. Med endast två veckor kvar till valet fick även liberalerna smaka på extremvänsterns medicin. FDP har till följd av hatet och hoten fått utebli från debatter för att undvika kravaller och fara för sin egen säkerhet. Helt försvarslösa lät FDP sig hånas av alla slags motståndare.

Den typiskt tyska rimstugan producerar alltid slagkraftiga fraser, oavsett om det varit frågan om 68-rörelse, kravaller, reklamslogans eller finrumsvitsande. Men det måste gjort mycket ont för liberala multikultikramare att ha fått höra från gatudemonstranter: ”Wer lässt sich mit Nazis ein? FDP Scheißverein”.

SPD förblir störst, men skattefuskande bankirer gav pengar till SPD

Socialdemokraterna, SDP, med den populäre borgmästaren doktor Peter Tschentscher i spetsen, var i mätningarna alltjämt största parti i Hamburg följda av Miljöpartiet (die Grünen) som företräds av den tjusiga Katharina Fegebank som också innehar vice borgmästarämbetet. Sista veckan före valet blev dock bekymmersamt för SPD då en skandal seglade upp. Partiet har fått ett opassande penningbidrag på 45 500 euro från skattefuskande bankirer i Warburgbanken, dessutom hade borgmästaren Tschentscher under sin ämbetstid hindrat finansministeriet att agera mot ett uppenbart systemfel där 47 miljoner euro i skatt från just Warburg inte drivits in. Warburg är avslöjade med så kallade ”Cum dividende, Ex-dividende-affärer” med aktier genom sitt dotterbolag Vigor genom vilket stora aktieaffärer mäklats avsiktligt för att genomföra gigantiska avdragsfusk åt kunderna. Samtidigt som SPD drogs in i affären drabbades Tyskland av dels en ny högerkonspiration med poliser inblandade och ett terrorangrepp med högerförtecken i staden Hanau. Kanske väljarna i Hamburg trots allt känner att tryggheten hos SPD och Peter Tschentscher är säkrast när de går och röstar? ”Cum-Ex-skandalen” utgjorde dock temat i den sista Tv-debatten i NDR (den nordtyska Tv- och radiokanalen) och CDU försökte stärka sig genom hårda angrepp mot SPD.