Elektricitet livsviktig för världens fattiga

Kolmonoxid är livsfarlig inomhus och dödade för bara några generationer sedan fattiga svenskar med vedeldning som enda värmekälla.

Sot förs långt med vindar. Från öppna eldar i länderna söder om Himalaya täcker mörkt sot Himalayas glaciärer så att de värms av solsken och smälter på ytan trots minusgrader på hög höjd. (Vatten för bevattning kommer främst från återkommande nederbörd.

Med elektricitet kan de fattiga byta ut sina öppna eldar mot spisar, kylskåp, värme och belysning. Det kräver ansvarstagande regeringar som förbättrar landets ekonomi och kan producera säkert tillgänglig elektricitet.