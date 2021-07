En glömd mästare, Carl Fredric von Bredas konstnärskap

Carl Fredric von Breda föddes i Stockholm år 1759, men var av nederländskt ursprung. Hans far, Lucas von Breda, arbetade som dispaschör, det vill säga skiljedomare vid sjöförsäkringsavtalstvister, men hade inte desto mindre ett stort konstintresse som sonen kom att dela. I artikeln ”Carl Fredrik von Breda” i The Burlington Magazine for Connoisseurs, vol. 83, nr. 489, som publicerades i december 1943, skriver Karl Asplund nämligen att vid nitton års ålder började Carl Fredric von Breda studera vid Kungliga Akademien för de fria konsterna (i folkmun kal­lad Konstakademien).