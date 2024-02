Expo – diskvalificerad åsiktspolis. Ompröva!

🟠 KRÖNIKA Elsa Widding, oberoende riksdagsledamot och expert i energifrågor, varnar tillsammans med medicinhistorikern Christer Nilsson i denna debattartikel för att FN-organet Världshälsoorganisationen, WHO, snart kan ges exempellösa befogenheter att bestämma alla 194 medlemsländers pandemirespons i detalj. Nya Tider har berättat utförligt om det nya pandemifördraget och de långtgående förändringarna i Internationella hälsoreglementet (IHR) som styr WHO:s arbete (se ”WHO kan komma att diktera framtiden för 194 länder inklusive Sverige” i NyT v.23/2023). Elsa Widding har ställt frågor om WHO under riksdagsdebatter, och menar att de svenska politikernas okunnighet och likgiltighet inför detta är chockerande.