Fauci gav pengar till labb i Wuhan för att genmanipulera coronavirus, Spionchef: Viruset genmanipulerat och läckt

WUHAN BIOLABB. Wuhan Institute of Virology är ett forskningsinstitut för virologi som administreras av kinesiska vetenskapsakademin, Chinese Academy of Sciences (CAS). Det öppnade 2015 och är Kinas första laboratorium med biosäkerhetsnivå 4 (BSL-4), den högsta nivå som finns. Sedan 2018 finns ett andra sådant labb i Harbin i nordöstra Kina. Peking planerar att bygga ytterligare fem BSL-4 labb fram till år 2025. Dessa laboratorier förvarar och forskar på bland annat dödliga virus och det brukar även vara där biovapen tas fram. Det är beläget i Jiangxia-distriktet i Wuhan, bara runt 300 meter från den marknad som initialt anklagades vara smittkällan till pandemin. Det har senare framkommit från kinesiska privatpersoner i Wuhan att fladdermöss, som uppgavs vara trolig källa till SARS-CoV-2 (namnet på viruset), inte såldes där. Många menar att det är mer än en slump att det första kända utbrottet av Covid-19 i världen ägde rum just där ett av två sådana labb är beläget i det vidsträckta Kina. Nu har det dessutom visat sig att element i USA sponsrat labbet i över fem år för att samla in just coronavirus från fladdermöss i syfte att sedan göra dem smittsamma för människor. Foto: Pharma Industry Review Infällt: Generalmajor Chen Wei leder vad Kina kallar ”sin kamp” mot Covid-19 från just detta labb. Foto: Twitter

ANALYS

Amerikanska skattepengar gick till ökänt kinesiskt laboratorium i Wuhan, som pekats ut som tänkbar källa till Covid-19 som härjat världen med mycket allvarliga följder. Pengarna kom från den avdelning inom USA:s Nationella hälsoinstitut som leds av Dr. Anthony Fauci, som varit drivande bakom nedstängningarna som lett till över 40 miljoner arbetslösa bara i USA. Pengarna öronmärktes för insamlande och manipulation av coronavirus från fladdermöss. Arbetet var klart kort innan utbrottet i Wuhan skedde. Nya Tider kan även berätta hur Donald Trump lurats i en fälla under en presskonferens om viruset. Nyligen har också en brittisk spionchef tagit bladet från munnen och sagt att viruset skapats och sedan läckt ut från det kinesiska nivå 4-labbet.

Den välrenommerade amerikanska veckotidningen Newsweek med en upplaga på fyra miljoner, varav 3,1 miljon i USA, publicerade den 28 april ett av vår tids största avslöjanden. Märkligt nog förblev de flesta av deras kollegor i systemmedia, både tidningar och TV, tysta. Även stora delar av alternativmedia har missat detta häpnadsväckande avslöjande, som inte bara sätter nuvarande Covid-19-pandemi i nytt ljus, utan vår syn på allt från till synes fientliga staters samarbete till frågan om det finns underliggande dolda maktstrukturer och särintressen som inte låter regeringar eller landsgränser begränsa deras ageranden och målsättningar.

Så här inleder Newsweek sin artikel:

Dr. Anthony Fauci är en rådgivare till president Donald Trump och något av en amerikansk folkhjälte för sitt stabila och lugna ledarskap under pandemikrisen. Åtminstone en enkät visar att amerikanerna litar mer på Fauci än på Trump gällande coronaviruspandemin och det är få forskare som får spelas av [skådespelaren] Brad Pitt i tv-rutan.

Redan här kan vi konstatera att Fauci har etablissemangets fulla stöd, eftersom systemmedia och deras filmgren i Hollywood annars inte skulle framställa honom i sådant positivt ljus.

Med målsättning att smitta människor

Newsweek skriver sedan direkt efter denna smickrande presentation följande:

Men så sent som förra året finansierade National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID) [avdelningen för infektionssjukdomar] vid National Institutes of Health (NIH) [USA:s Nationella hälsoinstitut] som leds av Dr. Fauci, forskare vid Wuhan Institute of Virology [Wuhans institut för virologi] och andra institutioner för arbete med gain-of-functionarbete på fladdermus-coronavirus.

Denna mening tåls att läsa mer än en gång. Newsweek avslöjar alltså att USA:s Nationella hälsoinstitut på uppdrag av dess chef Anthony Fauci finansierade ett laboratorium i Kina. I NyT v.23/2020 kunde vi berätta om att amerikanska forskare är upprörda över att Trump stoppat finansieringen av dessa projekt i Wuhan. I flera år hade man samlat in blod, urin och spillning från fladdermöss i Kina för att isolera coronavirus, uppger den ansedda tidskriften Science, som tillägger att samarbetet pågått i minst 15 år. I januari publicerades gensekvensen för ett fladdermusvirus 96,2 procent likt SARS-CoV-2.

Som om detta inte vore otroligt nog, så uppges något mycket värre som döljer sig i nyckelorden gain-of-function, ungefär ”vinst-av-funktion” på svenska. Vi går till USA:s hälsodepartements egen hemsida (www.phe.gov/s3/dualuse/Pages/GainOfFunction.aspx) för att ta reda på vad gain-of-function (GOF) eller funktionsstudier som det också kal­las betyder. Där kan vi läsa exakt följande:

Gain-of-function (GOF) studier, eller forskning som förbättrar förmågan hos en patogen att orsaka sjukdom, hjälper till att definiera den grundläggande karaktären för interaktion mellan människa-patogen …

En patogen är något som framkal­lar sjukdomar, till exempel ett virus. Det står alltså att forskningen syftar till att manipulera ett naturligt virus i syfte att förbättra dess förmåga att orsaka sjukdom hos människor; ”interaktion mellan människa-patogen”. Vi kan läsa vidare på USA:s hälsodepartements hemsida att syftet med detta är att ”möjliggöra bedömningen av pandemipotentialen hos nya smittämnen, informera folkhälsan och genomföra beredskapsinsatser och främja utveckling av medicinsk motåtgärd”, det vill säga bland annat vaccin. USA:s hälsodepartement varnar vidare att funktionsstudier kan medföra biosäkerhetsrisker, något som känns tämligen överflödigt efter att ha läst vad syftet med funktionsstudier är.

Newsweek skriver vidare:

Många forskare har kritiserat funktionsstudier, som involverar manipulering av virus i laboratoriemiljö för att utforska deras potential för att infektera människor, eftersom det skapar en risk att starta en pandemi från oavsiktligt utsläpp.

Många tror att just detta är vad som hänt. I början av juni gav till exempel Sir Richard Dearlove, chef för Storbritanniens underrättelsetjänst MI6 från 1999 till 2004, uttryck för detta i den brittiska tidningen The Telegraphs podcast Planet Normal.

– Jag tror att detta började som en olycka, sade den tidigare spionchefen. Han sade också att han sett information som påvisade att Wuhan-viruset var skapat i ett labb och inte naturligt.

Amerikanska skattepengar till ökänt labb

Newsweek avslöjar sedan hur Fauci-ledda NIAID:s stöd till det ökända kinesiska labbet såg ut:

År 2019, med stöd av NIAID, öronmärkte National Institute of Health [USA:s Nationella hälsoinstitut] 3,7 miljoner dollar under sex år för forskning som inkluderade arbete med gain-of-function (GOF). Programmet sköt till ytterligare 5,7 miljoner dollar för ett femårigt projekt att samla in och studera fladdermus-coronavirus, som slutade 2019, vilket innebär att summan uppgick till 7,4 miljoner dollar.

Fauci har alltså dirigerat amerikanska skattepengar motsvarande nästan 70 miljoner kronor till det första och mellan 2015 till 2018 enda kinesiska nivå 4-laboratoriet, som bland annat israeliska underrättelsekällor uppgivit har koppling till den kinesiska militären och deras hemliga biovapenprogram. I dag leds Kinas kamp mot Covid-19 av generalmajor Chen Wei från just labbet i Wuhan.

Det blir än värre när vi betänker att SARS-CoV-2, viruset som nu orsakar den pandemi som slagit sönder världsekonomin och förstört livet för miljarder människor som i flera månader tvingats stanna hemma utan inkomst i många fall, tros ha sitt ursprung i just fladdermöss. Amerikansk underrättelsetjänst, efter att de ursprungligen hävdade att coronaviruset var naturligt, medgav i mars att pandemin kan ha sitt ursprung i en läcka från Wuhan-laboratoriet.

Newsweek sökte Anthony Fauci för en kommentar, men denne svarade inte. Istället kom NIH med ett uttalande som bland annat sade:

”De flesta mänskliga virus som uppstår kommer från vilda djur, och dessa utgör ett betydande hot mot folkhälsa och biosäkerhet i USA och globalt, vilket demonstreras av SARS-epidemin 2002-03, och den nuvarande COVID-19-pandemi /…/ vetenskaplig forskning indikerar att det inte finns några bevis som styrker att viruset skapades i ett laboratorium”.

NIH motsäger alltså USA:s egen underrättelsetjänst.

Djupa staten ingriper

Den 30 april, bara två dagar efter Newsweeks mediala bomb, sade president Trump vid en presskonferens att han hade sett bevis för att coronaviruspandemin hade spridit sig från laboratoriet i Wuhan, men han specificerade inte beviset för detta.

– Jag får inte berätta det för er, förklarade Trump för de församlade journalisterna. Den amerikanske presidenten anklagade sedan Kinas ledning flera gånger för att vara försumlig i sin respons på virusutbrottet, samtidigt som han – troligen medvetet – antydde möjligheten att det hade spridits avsiktligt.

Nya Tiders Washingtonkällor avslöjar att samma dag hade krafter inom det som de benämner The Deep State (Djupa staten) försökt undergräva Trumps avslöjande med hjälp av element inom underrättelsetjänsternas paraplyorganisation ODNI. USA har inte mindre än 16 underrättelsetjänster, varav de flesta är byråer inom de federala verkställande departementen. Samtliga dessa leds av Director of National Intelligence, vars kontor Office of the Director of National Intelligence (ODNI) inte är en egen underrättelsetjänst.

ODNI gick kort innan Trumps presskonferens ut och sade – första gången just de gjorde det i ämnet – att landets kollektiva underrättelser inte tror att coronaviruset var skapat av människor eller genetiskt modifierat.

– Underrättelsetjänstgemenskapen [USA:s underrättelsetjänster] instämmer med den breda vetenskapliga samsynen om att COVID-19-viruset inte är skapat av människan eller genetiskt modifierat, sade ODNI i ett mycket sällsynt uttalande. De gick än längre för att verkligen tydliggöra att inget fulspel kan ha legat bakom pandemin.

– Underrättelsetjänstgemenskapen kommer att fortsätta att noggrant undersöka ny information och underrättelser för att avgöra om utbrottet började genom kontakt med infekterade djur eller om det var resultatet av en olycka vid ett laboratorium i Wuhan, förtydligade ODIN. Nya Tiders källor beskriver utspelet som ”förräderi” och att det är talande, då det så övertydligt försöker framställa ett känt biovapenlabb i ett fientligt land som helt oskyldigt. De menar också att tajmingen visar att det var en ”gillrad fälla” för Trump. Under presskonferensen kom mycket riktigt också omedelbart frågan från systemmedias journalister om presidenten kände till att ”alla” hans egna underrättelsetjänster motsade det han själv just sagt. Trump togs synbart på sängen och var ovetandes om utspelet som skett kort före hans presskonferens. Trump pressades upprepade gånger med frågor om han personligen hade sett bevis för det han just sagt och som motsades av tillsynes alla hans 16 underrättelsetjänster.

– Ja det har jag, svarade en överrumplad Trump, som försökte förklara att han inte kunde avslöja mer då han pressades vidare om det. Presidenten framstod inte förtroendeingivande, troligen till sina fienders stora belåtenhet.

Den djupa staten kan närmast beskrivas som djupgående dolda maktstrukturer i amerikanskt finans- och näringsliv samt politik och media, som oaktat politiskt parti eller president vid makten förblir i kontroll av samtliga väsentliga institutioner – inte minst underrättelsetjänsterna. Det brukar ibland refereras till som det militärindustriella komplexet, men trots dess stora ekonomiska och därmed politiska inflytande ändå bara är en del av det som kanske bäst kal­las The Deep State, den djupa staten.

Detaljer från det farliga projektet

Den forskning i Wuhan som finansierades av Faucis och USA:s Nationella hälsoinstitut med amerikanska skattebetalares pengar bestod av två delar. Newsweek skriver:

Den första delen inleddes 2014 och omfattade studier av coronavirus hos fladdermöss och hade en budget på 3,7 miljoner dollar. Programmet finansierade Shi Zheng-Li, en virolog vid Wuhan-laboratoriet, och andra forskare för att undersöka och katalogisera coronavirus hos fladdermöss i naturen. Denna del av projektet avslutades 2019.

En andra fas av projektet, som började samma år, inkluderade ytterligare studier men också den kontroversiella funktionsstudien i syfte att förstå hur coronavirus hos fladdermöss kan muteras för att smitta människor. Projektet drevs av EcoHealth Alliance, en ideell forskargrupp, under ledning av dess ordförande Peter Daszak, en expert på sjukdomsekologi. Enligt det amerikanska mediebolaget Politico fortsatte dock själva samarbetet ända fram till den 24 april i år.

I projektbeskrivningen går det att läsa att de bland annat studerat S-proteinets sekvensdata, den delen av viruset som fäster sig på den infekterades celler, och analyserat receptorbindningen för att testa olika hypoteser gällande dess ”spillover potential”. I lekmannatermer betyder ”spillover potential” förmågan hos ett virus att hoppa från djur till människor, vilket kräver att viruset kan fästa sig på receptorer i människoceller. SARS-CoV-2 är känt för sin extremt höga förmåga att fästa sig vid ACE2-receptorn i mänskliga lungor och andra organ. Det är delvis denna förmåga som ger Wuhan-viruset dess höga smittsamhet.

Richard Ebright, en expert på infektionssjukdomar vid Rutgers University i delstaten New Jersey i USA, bekräftar att projektbeskrivningen också hänvisar till experiment som syftade till att öka förmågan hos fladdermusburna virus att infektera celler hos människor och laboratoriedjur med hjälp av genteknik. I kölvattnet av pandemin är detta en minst sagt viktig detalj. Ebright har, tillsammans med många andra forskare, varnat för att denna typ av forskning dramatiskt ökar risken för att skapa en pandemi genom ett oavsiktligt utsläpp från de labb där dessa riskfyllda studier görs.

Trots att uppgifterna är häpnadsväckande och avslöjandet närmast exempellöst i modern tid, så har västmedia inte återrapporterat dem i paritet med det extremt stora nyhetsvärdet. Tvärtom är det ignorerat eller grovt underrapporterat av de flesta systemmedier. Det är i sig mycket talande.

Uppgifterna ställer också ansvarsfrågan på sin spets: Kommer de som stod bakom dessa studier, oaktat nationalitet, att ställas till svars för vad de gjort? Skulle det bevisas att det coronavirus de genmodifierade är det som läckte eller släpptes ut och sedan skapade den nu pågående pandemin, så har dessa individer inte bara otaliga döda och sjuka på sitt samvete – utan också en sönderslagen världsekonomi och miljarder människor med nu mer eller mindre förstörd privatekonomi och i många fall även förstörda liv. Det är oöverskådlig skada som gjorts och den saknar motstycke i världshistorien.