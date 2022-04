Finlands krig och fred

🟠 Nu varnar Oxfam för ekonomisk ojämlikhet som mänskligheten aldrig tidigare upplevt Medan 99 procent av världens befolkning fått det sämre och småföretag gått omkull på grund av restriktioner, har världens rikaste människor ackumulerat ny rikedom i aldrig tidigare skådad utsträckning. De 2 755 dollarmiljardärer som finns i världen har under covid-19-perioden ökat sina tillgångar mer än under de föregående fjorton åren tillsammans. Det visar en rapport från den internationella hjälporganisationen Oxfam. ”Den ekonomiska ojämlikheten är nu lika stor som den var under toppen av den västerländska imperialismen under 1900-talets början”, skriver Oxfam, och varnar för att politiker skapat en ny ”miljardärsvariant” av corona som gör de rika ännu rikare – ”Denna variant är ytterst farlig för vår värld”.