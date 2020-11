I Italiens tidigare mest drabbade område sägs nu flockimmunitet ha uppnåtts

Publicerad: 6 november, 2020, 19:39

Antalet döda i Covid-19, sjukdomen orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 i Sverige har nu passerat 6 000 och samtidigt ser vi en allt större ökning av antalet döda per dag. 6 022 personer i Sverige har nu dött med Covid-19, varav 20 nya dödsfall rapporterades in under fredagen. Totalt har 146 461 bekräftade fall av coronasmittade konstaterats i Sverige, en ökning med 4 697 nya fall.

Låga dödstal jämfört med i våras

Under sommaren hade vi få dödsfall i Covid-19, runt 3 – 4 dagliga dödsfall under juli, augusti och september. Därefter började vi se en ökning under slutet av oktober till runt 8-10 om dagen. Även om antalet nya dödsfall i Covid-19 ökar är det ännu mycket långt kvar tills vi närmar oss siffrorna från i våras kring mars och april där det periodvis låg mellan 80-95 döda om dagen, justerat för den stora eftersläpning som kontinuerligt rådde för myndigheternas rapportering. Det är oklart hur stor den nuvarande eftersläpningen är men från den tillgängliga statistiken från Folkhälsomyndigheten tycks det nya genomsnittliga dödstalet ligga kring 7-12 döda om dagen, justerat för inrapporteringen över veckobasis från slutet av oktober till början av november. Generellt sett är detta väldigt låga dödstal jämfört med antalet smittade, som stigit kraftigt under slutet av oktober till runt 4 000-4 500 fall dagligen.