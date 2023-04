Inte en enda krona på fler vindkraftparker

Enligt elstatistik för Europa så exporterade Sverige mest elenergi av alla länder i Europa under 2022. Det blev nytt rekord med hela 33 terawattimmar exporterad elenergi under året. Tyskland kom på andra plats med 29 terawattimmar och Spanien på tredje plats med 18 terawattimmar. Om man dessutom skulle räkna om det till exporterad elenergi per capita så skulle Sverige var helt outstanding, utan konkurrens. Inte ens Norge med sin export på 12 terawattimmar, trots all sin vattenkraft och sin lilla befolkning, skulle kunna matcha Sverige.

