Justin Trudeau, Kanadas skandalomsusade premiärminister

Denna unga globala ledare, en ”Golden Boy” på den kanadensiska politiska scenen efter hans partis jordskredsseger över de konservativa 2015, ratas nu av kanadensarna. Justin Trudeau är en stark förespråkare för genomförandet av program som stöds av World Economic Forum (WEF). Han har också varit anklagad för intressekonflikter, inblandning i korruptionsutredningen mot SNC-Lavalin och flera gånger varit under utredning för etiska överträdelser.

Innan Justin Trudeau, född 1971 i Ottawa, Ontario, gav sig in i politiken och ”följde i sin käre fars”, Pierre Elliott Trudeaus, fotspår tog han sin kandidatexamen i engelsk litteratur och ytterligare en kandidatexamen i pedagogik. Han undervisade i franska och drama och skrev sedan in sig 2002 vid École Polytechnique de Montréal för att studera till ingenjör, något han snabbt gav upp. Tre år senare skrev han in sig på en masterexamen i miljögeografi vid McGill University i Montreal.