Bild vä: I Salerno studerade munkar och nunnor vetenskap. Miniatyrbild ur den medicinska encyklopedin Canon av Avicenna. Foto: Library of the University of Bologna. Bild hö: Munk behandlar sjuka. Källa: Boken St Franciskus av Assisis liv och mirakel.

Klosterörterna finner nya vägar

Reformationen innebar stora förändringar för människorna i vårt land. Den katolska tron med Jungfru Maria och helgonen genomsyrade vardagen. Under denna tid var inte läs- och skrivkunnigheten allmän. Det var viktigt med böner och ramsor som man lärde sig utantill. Dessa knöt an till det gudomliga. Läkeörterna ansågs vara Jungfru Marias särskilda växter. För att örterna skulle hjälpa var det viktigt att be till både Jungfrun och helgonen. Med reformationen förändrades detta. Det gällde att finna nya vägar.

Familjen besöker en skördemässa och örter står på inköpslistan. Sonen Karl håller upp en kruka med mynta. ”Kan vi inte köpa den här?” Mamma nicka, ”Lägg den i korgen.” Snart får den sällskap av timjan, salvia och annat gott. ”Du och dina örter”, säger pappa. ”Du måste ha varit nunna i ett tidigare liv.” ”Ja, örtnunna!”, säger Karl. ”För lite mer än 500 år sedan blev du och dina nunnekompisar bortjagade av Gustaf Vasa och nu har du kommit tillbaka för att återuppta ditt verk.” Mamma skakar på huvudet, men vem vet. Följ med tillbaka i tiden och se vad som hände och vad dessa händelser resulterade i.

Det var i klostren som den första organiserade sjukvården fanns. En viktig plats för dåtidens medicinstudier var Salerno i södra Italien. Redan på 900-talet var den berömd. Här studerade man resterna av antikens kunskap i de manuskript som räddats undan folkvandringarnas ödeläggelse. Från Salerno spreds kunskapen ut över Europa, dels genom skrifter, men också genom de läkarmunkar och nunnor som reste dit för att lära sig. De undervisade sedan sina bröder och systrar i hemmaklostren. Läkeväxterna var den främsta medicin som fanns att tillgå eftersom man undvek att gjuta blod i klostren. Det som tilläts var åderlåtning men utförda inga operationer. Man har dock funnit kirurgiska instrument i Varnhems kloster. Klostrens örtagårdar utgjorde dåtidens apotek och kunskapen om läkeörterna var högt aktad.

