Konferensdeltagare gripna och deporterade i Ungern

Den ungerska regeringen har förbjudit en identitär konferens från att äga rum i Budapest, Ungerns huvudstad. Flera internationellt kända intellektuella deltagare stoppades vid gränsen. Amerikanen William Regnery, ordförande för tankesmedjan och förlaget National Policy Institute (NPI) som var en av arrangörerna, kvarhölls av ungersk polis och fick tillbringa natten i en cell, varefter han deporterades till London. De konferensdeltagare som trots allt tog sig till Budapest lyckades till slut samlas på en restaurang, där delar av det tänkta programmet genomfördes.

Bland de inbjudna talarna fanns Jobbik-politikern Márton Gyöngyösi och den ryske eurasienfilosofen professor Alexander Dugin – en man som ibland påstås inspirera Putins politik, men som också driver egna tämligen originella tankar. Bland övriga tilltänkta att yttra sig fanns den unge österrikaren Markus Willinger, känd för boken Generation Identitet, den tongivande identitären Philippe Vardon från Frankrike, Zuerst-redaktören Manuel Ochsenreiter, samt den amerikanske författaren Jared Taylor. Flera konferensdeltagare hade kristen bakgrund. En kom från det evangelikala lägret i USA. Jared Taylor är son till ett missionärspar och uppvuxen i Japan.

Europeiska liksom amerikanska medier visade stort intresse för evenemanget. Sålunda fanns såväl BBC, Wall Street Journal och Die Welt på plats med välkända journalister. När deltagarna, cirka 70 till antalet, väl kunde samlas på den alternativa platsen, var blandningen av åldrar påfallande. Unga studenter från många länder i Europa, från USA och till med någon från Australien och Japan blandades med medelålders och äldre herrar. Endast få ungrare var dock på plats, då evenemanget fått väldigt lite reklam lokalt innan det blåstes upp i media – och då hoppade de sista ungrarna av. De besvär som myndigheterna skapat till trots verkade många vara upprymda över att ha kommit samman och funnit vänner och fränder. Adresser och visitkort byttes flitigt.

Vänstergrupper hade i månader på sociala medier attackerat den planerade konferensen, men det var till slut Ungerns premiärminister Viktor Orban och hans regering som tog beslutet att stoppa konferensen. Två veckor före sammankomsten utsattes Orban för påtryckningar från Ungerns Socialistparti och fördömde konferensen. När det endast var en vecka kvar fattade inrikesministeriet beslutet att helt förbjuda konferensen och gav beskedet att alla talare skulle stoppas vid gränsen eller utvisas om de redan befann sig i Ungern.

Många tror att regeringen Orbans ingripande har att göra med att lokala val står för dörren i Ungern och att Orban ville visa sina kritiker att hans parti har en gräns högerut. Man tycks också ha oroat sig för att landet åter skulle få utstå kritik i EU-ideologiska medier och från politiker. Inrikesministern Sandor Pintér publicerade ett uttalande om att yttrandefriheten enligt ungersk grundlag inte fick missbrukas till att kränka andra människors värdighet, den ungerska nationen eller andra gruppers etnicitet, religion eller ras. Den ryske professorn i konservativa studier Alexander Dugin nämndes specifikt som en särskilt farlig person. Tankesmedjan NPI beskylldes för att predika ”vit överlägsenhet”.

Dugin valde att inte resa, då han fått veta av rysk polis att han inte skulle få komma in i Ungern. Likaså fransmannen Vardon. Jared Taylor, som rest in i Ungern nästan en vecka före konferensen, hade dock varken problem vid gränsen eller på plats. Han blev också en av endast två talare som till slut kunde framträda vid den improviserade tillställningen. Den andre talaren var Tom Sunic, kroat med amerikanskt medborgarskap och före detta diplomat och professor i statsvetenskap.

Taylor är skeptisk till det nationalistiska partiet Jobbiks insats, som skulle ansvara för de praktiska arrangemangen på plats, men som inte gjorde något när konferenscentret Larus Event Center drog sig ur och det hotell som deltagarna skulle bo på sade upp alla bokade rum.

Den ungerska insatspolisen Keszenleti Rendorseg gjorde även en razzia på ett kafé där en del av konferensdeltagarna vistades. De cirka 40 poliserna, som vid tillfället inte bar någon kravallutrustning, kvarhöll samtliga närvarande i två timmar för att kontrollera deras identitet, enligt uppgift mot register på efterlysta. Ingen av de närvarande uppfyllde emellertid villkoren. Amerikanen Richard Spencer, vd för NPI, hade anlänt med tåg dagen före konferensen utan att upptäckas och gett några intervjuer under dagen till världsmedia, men greps nu av polisen och utvisades ur landet. Även den fransk-amerikanske journalisten James Willy greps, troligen för att polisen trodde att han hade med arrangemanget att göra.

Den utvisade Richard Spencer lät snart höra av sig på youtube. Ironiskt konstaterade han att ”mångfaldens och toleransens krafter” är rädda och inte vill tillåta ett fritt tankeutbyte.

Tom Sunic säger i en kommentar att han är mycket orolig över utvecklingen och att atmosfären påminner honom om det kommunistiska Jugoslavien och om den ungerske kommunistdiktatorn Béla Kun. Han tror att det som hänt förhoppningsvis bevisar för alla ”låtsasnationalister” att det är självbedrägeri att bara sitta bakom ett tangentbord – att man behöver finnas på plats fysiskt. Han tror att intervjuerna i BBC och Die Welt gjort nytta för att sprida idén om konferensen och hoppas att fler liknande evenemang kommer att anordnas i Europa och USA. Närmast planerar han att, i egenskap av tidigare diplomat och professor, skicka en protest till USA:s ambassadör i Budapest och Ungerns ambassadör i Zagreb.

Flera konferensdeltagare ifrågasätter om den ungerska regeringens kränkning av den fria yttrande- och samlingsfriheten verkligen är konform med ungersk lag. Inget brott hade ju begåtts. Hur kan man före en konferens avgöra om dess deltagare kommer att uttala sig på ett olagligt sätt? Att förhandscensurera talare innan de har yttrat sig, att förutsätta att utländska gäster skall kränka ett lands grundlag innan de har yttrat ett ord – är det förenligt med demokratisk rättsstatlighet? Det talades om att i efterhand överklaga ingripandet