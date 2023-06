Kristersson om Rinkeby: “Många av barnen är födda här, men talar ändå inte fungerande svenska. Hur är det ens möjligt?”

Onsdagens två partier var Moderaterna och Miljöpartiet, och först ut att tala var statsminister Ulf Kristersson som äntrade scenen kring lunchtid för att hålla sitt hittills första tal i Almedalen. Enligt Almedalsveckans officiella siffror fanns omkring 3 000 åhörare på plats.

Kristersson inledde med att tala om vikten av att kunna samlas i politiken, och ville tidigt marknadsföra sig just som statsminister och inte som moderat partiledare. Han hyllade Olof Palme som tog initiativ till Almedalsveckan för över 50 år sedan, och beskrev det som “den mest klassiska av alla scener i svensk politik”.

Han berättade sedan att han nyligen träffat alla tidigare nu levande statsministrar och deras familjemedlemmar på Harpsund, statsministerns sommarresidens. Det underförstådda budskapet till publiken och medierna var att Kristersson nu är en viktig person, eftersom han till slut skrivit in sig i historieböckerna som statsminister.

Han berörde sedan mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren förra året. Kristerssons förhoppning nu var “att vi fortsätter samtala, diskutera och lära nytt. Och att vi fortsätter skydda det ömtåliga öppna samhället”. I verkligheten visade han inte alls prov på denna storsinta inställning, då han tidigare under dagen fick frågor om den koranbränning som beviljats polistillstånd utanför Stockholms moské. “Det är lagligt men inte lämpligt”, kommenterade han saken inför det samlade pressuppbådet, och ville inte spekulera i om det kan påverka Sveriges Natoansökan negativt.

Kristersson talade sedan mer konkret om den regering han leder. Han menade att de fick mandat att genomföra förändringar, och att de redan nu visat att det går att åstadkomma detta. Enligt Kristersson har Tidöavtalet gjort slut på politiskt kaos i Sverige med “budgetar som faller och regeringar som avgår”.

Invandringspolitiken är på väg att lägga som enligt EU:s “miniminivå”, enligt Kristersson Hur låg eller hög denna nivå kommer att vara i framtiden är osäkert och avgörs till stor del av hur många asylsökande som kommer till EU. Unionens nya system för “tvingande solidaritet”, alltså tvångsomfördelning av asylsökande till alla medlemsländer, väntas träda i kraft nästa år. Moderaterna säger sig själva ha haft ett avgörande inflytande på politiken, eftersom moderaten Tomas Tobé varit huvudförhandlare för den svenska regeringens räkning under Sveriges EU-ordförandeskap. Enligt Tobé kommer det nya systemet att innebära mindre invandring, men kritiker menar att det lika gärna kan bli betydligt mer invandring jämfört med idag. Länder kommer dock ha möjlighet att betala sig fria till en summa om cirka 250 000 kronor per varje nekad asylsökande. Då hela syftet med systemet emellertid är att sprida ut invandrare över hela EU, är det många kritiker som varnar för att denna möjlighet att köpa sig fri kommer att slopas i framtiden när allt fler länder väljer att göra det. Därmed blir det just den tvingande solidaritet som EU eftersträvar.

Utöver talet om EU:s miniminivå rabblade Kristersson upp andra förändringar i invandringspolitiken:

– Antalet kvotflyktingar har minskat med 80 procent.

– Skärpta krav på länder som vägrar ta emot sina egna medborgare.

– Möjlighet att återkalla uppehållstillstånd för den som ljugit eller fuskat sig till dem.

– Höjt försörjningskrav för arbetksraftsinvandring.

“Och vi ser nu hur migrationstrycket minskar, mot just Sverige”, avslutade Kristersson sitt tal om invandringen, dock utan att nämna några siffror. Antalet asylsökande är i vart fall lika högt i år som förra året, vilket även gäller antalet utdelade medborgarskap.

Trots de frågetecken som fortfarande finns kring regeringens utlovade politiska paradigmskifte, utgjorde ändå talet i någon mån ett retoriskt paradigmskifte. Detta genom att det är första gången någonsin som en svensk statsminister håller tal i Almedalen och där radar upp åtgärd efter åtgärd som syftar till att minska invandringen till Sverige.

Han tog även upp det nära relaterade ämnet brottslighet och lovade “danska straff mot svenska brott”.

“Nu på lördag skärps straffen för olaga tvång, hot, rån och utpressning. Vi bygger ut våra fängelser. Vi har gett polisen rätt att använda hemliga tvångsmedel – också i förebyggande syfte. Till våren kommer dubbla straff för grova vapenbrott. Precis som jag sa i valrörelsen: det blir danska straff mot svenska brott”, sade Kristersson och fick applåder. För att stilla de kritiker som hävdar att Tidöpartierna bara har repressiva instrument i sin kriminalpolitik tog han även upp de sociala och förebyggande insatserna. En viktig sådan är att satsa på undervisning i svenska språket. Det har sent omsider gått upp för Kristersson att många invandrare i Sverige knappt kan svenska, även bland personer som är födda i Sverige med invandrarbakgrund.

“Hälften av sexåringarna i Rinkeby pratar för dålig svenska när de börjar skolan. Många av de barnen är födda här, men talar ändå inte fungerande svenska. Hur är det ens möjligt? Något borde gjorts för länge sedan”, sade Kristersson, utan att nämna huruvida han själv bär ett ansvar för att problemen kunde uppkomma.

Nu vill han satsa på obligatorisk “språkscreening” på barnavårdscentralen för att tidigt fånga upp invandrare som inte behärskar svenska, och därefter be dem att gå i lovskola.

Kristersson fortsatte sedan med andra ämnen, till exempel EU, där han framhävde sitt arbete inom klimatpolitiken.

“Vi har fört i hamn ett av världens mest ambitiösa klimatpaket. När 450 miljoner européer ställer om, då gör det skillnad på riktigt”, sade Kristersson och nämnde stolt hur de fått igenom förbud mot nya bensinbilar och inblandning av biobränsle i flyg och fartyg.