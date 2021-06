Tor Alsén är AFA-ledaren som nu utreds av polisen för en politiskt motiverad attack på en familjevilla. Stillbilder: Exakt24

LEDARE

Ljusskygga vänsterterrorister exponeras

Under många år har extremvänstern kunnat begå våldsdåd mot oliktänkande och sabotera valkampanjer utan någon större risk. De har åtnjutit moraliskt skydd av systemmedias meningsfränder och ekonomiskt stöd via generösa bidrag via olika vänsterkulturella projekt som slussat pengarna vidare. Denna härva håller nu på att rullas upp genom webb-tv-kanalen Exakt24:s grävande arbete.

Christian Peterson, som nyligen fyllt 19 år, är reporter på Exakt24 och samtidigt aktiv i Alternativ för Sverige. Han har hållit en hög profil med bland annat uppmärksammade skolbesök och virala videoklipp. Detta har gjort att han blivit vänsterextrema AFA:s främsta måltavla, som trakasserat honom i flera nattliga attacker. Men Christian har inte backat, utan konfronterade de maskerade ligisterna när de sprejade på hans hus, varpå dessa lade benen på ryggen. Ligisterna var så klantiga att de flydde till sin bil som stod parkerad en bit bort, vilket gjorde att Christian kunde identifiera en Tor Alsén som ägare av bilen. I veckans nummer berättar vi hur Exakt24:s efterforskningar ledde till ett flertal avslöjanden av den våldsbejakande vänstern. Bland annat har man identifierat en man som arbetar som lärare på dagarna, och på kvällarna driver en vänsterextrem podd tillsammans med Tor Alsén – båda i tron att de ska förbli anonyma – där de uppmanar till sprängdåd och våld mot oppositionella. Tor Alsén själv arbetar som sjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset, vilket förstås leder till frågan hur lämpligt det är att en person som uppmanar till våldsdåd och nu dessutom utreds av polisens demokrati- och hatbrottsgrupp för en attack mot en familje­villa, ska ta hand om patienter. Hur kommer han till exempel att agera om en sverige­demokrat söker vård? Här blir dock reaktionen från Sahlgrenska sjukhusets presstjänst väldigt märklig. Man vägrar att ta avstånd eller ens kommentera frågan. Man skyller på att ledningen sagt att man ska göra så, men sjukhusledningen förnekar detta. Man hade kunnat göra det mycket lätt för sig genom att helt enkelt förklara att man självklart tar avstånd från allt politiskt våld och att man avvaktar polisutredningen i det aktuella fallet. Det hade varit en rimlig position, utan att man för den skull hade behövt kommentera ett enskilt personärende.

Presstjänstens reaktion blir dock mer förståelig när man tittar på vilka som arbetar där. Exakt24 kan avslöja att flera av kommunikatörerna själva har kopplingar till vänstergrupper. De skyddar med andra ord en kriminell meningsfrände. Exakt24:s avslöjande arbete fick även uppmärksamhet i Dagens Nyheter. Vi har vant oss vid att DN ljuger och avskyr fria medier som skriver sanningen, men denna artikel, skriven av Carl Cato, är ändå ett lågvattenmärke. Den 28 maj publicerar Cato en artikel med rubriken ”Säkerhetschefen: Allvarlig påverkanskampanj pågår mot Sahlgrenska”. Sedan förtäljer texten att sjukhuset stängt sin presstelefon efter att man ”trakasserats av personer från sajten Exakt24”. Enligt DN och Cato är problemet alltså inte att en våldsverkare jobbar på sjukhuset, utan att journalister ställer frågor till presstjänsten om detta. För att lura sina läsare nämner Cato inte med ett ord vad det hela egentligen handlar om – att en anställd på sjukhuset nu utreds för en nattlig attack mot en journalist som gjort avslöjanden om dennes våldsbejakande organisation. I stället använder han omskrivningen att Exakt24 pekar ut en anställd ”som medlem i en organisation på den yttersta vänsterkanten”. Inget om våldsdåd, bombhot eller att polisen gjort husrannsakan hos den anställde. Denna skönskrivning kompletterar han med att påstå att Exakt24 är kopplat till extremhögern. Det är tydligt att DN rycker ut till försvar av personer man betraktar som meningsfränder och kollegor. Inte bara för att man delar vänstersympatier, utan för att det är vanligt att kommunikatörer har en bakgrund i systemmedia, men tvingats byta yrke allt eftersom läsarna lämnar systemmedia för friare nyhetskällor. Journalistvärlden är liten och det skulle inte förvåna om Cato eller andra på DN är personligen bekanta med kommunikatörerna på Sahlgrenska. Men den ideologiska undertonen går inte heller att ta miste på. Intrycket förstärks av att Carl Cato för tre år sedan på Twitter förde en märklig polemik, där han bland annat skrev att AFA inte är ”kommunister och heller knappast anti-demokrater”, och tillägger att han själv tror ”mer på icke-våld”. Inte antidemokrater? Vad mer ska man göra för att räknas som antidemokrat enligt Cato? Räcker det inte med att försöka skrämma journalister till tystnad och förmå politiskt aktiva att lägga ner genom nattliga attacker mot deras hem? Och hur ska man tolka att han ”mer” tror på icke-våld? Mer icke-våld, men ändå lite våld? Visst har DN:s chefredaktör Peter Wolodarski aviserat att tidningen under hans ledning ska syssla med ”agendajournalistik”, men detta tar nog ändå priset. Jag är övertygad om att en så absurd artikel även för oinsatta läsare kommer att framstå som mindre trovärdig, och att de kommer att bli intresserade av att ta reda på vad den utpekade egentligen har gjort. Och informationen finns bara ett klick bort, på Nya Tider och Exakt24. En sådan uppenbar lögn kan inte annat än slå tillbaka. Historien visar tydligt varför alternativmedia är så viktig. DN kommer aldrig att avslöja dessa vänsterterrorister och hur de lever dubbelliv, skriver sig på falska adresser och smyger omkring på nätterna med rånarluvor. Inte minst visar detta återigen på den täta kopplingen mellan våldsverkare som öppet säger att de vill mörda oppositionella, och systemmedias vänsterjournalister som bekänner sig till precis samma ideologi och målsättningar, men använder andra medel. Tror ”mer på icke-våld”, för att citera DN:s journalist. Nya Tider har tidigare belyst dessa kopplingar, bland annat under rubriken ”DN:s Kristina Lindquist i säng med våldsvänstern” (NyT v.39/2020), där rubriken ska tolkas helt bokstavligt. Lindquist, som i DN högljutt krävde att Nya Tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg skulle stoppas, är nämligen gift med den våldsbejakande vänsterextremisten Mats Runvall. Medan Lindqvist skriver sin propaganda för DN, säljer Runvall våldsbejakande propaganda, rånarluvor och AFA-flaggor från samma lägenhet. Det behöver inte sägas att DN aldrig skulle avslöja en sådan extremistkoppling. Och det gäller det mesta av systemmedia också. Det är därför Nya Tider, Exakt24 och alla andra fria medier behövs.

