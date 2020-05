Mirakelvitaminet som gett sig in i kampen mot Covid-19

När man låter sig exponeras för solens UV-strålning, producerar kroppen D-vitamin via kolesterol som sedan skickas till lever och njurar där det ombildas till en aktiv form. Det räcker med 15 minuters solexponering mitt på dagen för att kroppen ska kunna bilda tillräckligt med D-vitamin. Solen måste dock stå i minst 45 grader på himlen, små mängder D-vitamin bildas redan vid 30 grader. På våra nordliga breddgrader är solen tillräckligt högt på himlen mellan ungefär maj och augusti i södra delen av landet, men i till exempel Kiruna är det bara under juni månad. Under vinterhalvåret kan så många som halva Sveriges befolkning lida brist på D-vitamin. Men vissa utsatta grupper som av någon anledning inte vistas ute under sommaren och alltså inte har möjlighet att bygga upp ett lager av vitaminet i kroppen, lider av konstant D-vitaminbrist. Är man medveten om att man har en brist kan ett dagligt intag av D-vitamintillskott göra en oerhörd nytta.