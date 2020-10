Mördade Tommie Lindh – döms till livstids fängelse

Igår kom domen på det uppmärksammade knivmordet på den 19-åriga Tommie Lindh. Mördaren och våldtäktsmannen, den sudanesiska migranten Abubaker Mohamad Awad, 23 dömdes vid Ångermanlands Tingsrätt för ett flertal grova brott som han begått i samband med mordet. De mest uppmärksammade av dessa är de två våldtäkter han utsatt en ung svensk kvinna för i samband med mordet. Straffet för mord, försök till grov misshandel, grov våldtäkt, våldtäkt och grovt olaga hot blev livstids fängelse.

Nya Tider har gått igenom domen vilken sammanfattar det ganska röriga händelseförloppet.

Fest med sexuellt trakasserande afrikan

Bakgrunden till mordet och de övriga brotten är att Tommie Lindh och ett par vänner besökt en bar och där träffat flera personer vilka följt med på en efterfest i Tommies studentlägenhet. Totalt hade 10 personer träffats för att efterfesta, men av dessa var det bara en som kände Abubaker. Efterfesten var initialt trevlig, men Tommies väninna beklagade sig över att Abubaker var väldigt närgången, något hon bland annat försökte få hjälp av från en av de andra festdeltagarna genom att skicka ett SMS 02.51 där hon skrev ”Hjälp” ”Mig” ”Nu” och några minuter senare ”Jag är jätte obekväm”.

De andra svenska kvinnorna på festen utsattes även de för oönskade närmanden av Abubaker. När de andra deltagarna lämnade festen blev bara tre kvar: Abubaker, Tommie och hans väninna. Väninnan fick sova i gästrummet, Tommie sov i sin säng i vardagsrummet och Abubaker hade fått en madrass att ligga på i hallen.

Våldtar ung kvinna på toaletten

Men Abubaker lät inte Tommies väninna sova i fred i gästrummet. Han kom in flera gånger under natten och ville sova där med henne. Sista gången han kom in hade han med sig en kniv som han visade henne och frågade om Tommie var ”rasist” eftersom han hade sett att han hade en SD-keps och politiskt material i bokhyllan. Hon förnekade detta och sade att Tommie, som hade låtit sudanesen sova över, bara var intresserad av politik. Han frågade även om hon var en rasist, vilket hon också nekade till att vara.

Han sade att han inte kunde lita på henne, att hon skulle följa med honom ut från rummet och om hon inte gjorde det skulle han döda henne och Tommie som låg och sov. Hon sade att hon måste gå på toaletten, men hon fick inte gå dit själv.

Hon hade tidigare ringt till en manlig vän runt 06-tiden på morgonen där hon sagt att det var en kille som inte lämnade henne ifred, att Tommie, som var kraftigt berusad, låg och sov och att hon hade försökt väcka honom men inte lyckats.

När hon var på toaletten fick hon SMS från honom där han undrade om personen fortfarande var kvar och vilken adress det var. Han var då på väg dit på cykel för att komma till undsättning.

Samtidigt gick Abubaker fram och tillbaka med kniven. Hon lade mobilen upp och ner när hon var på toaletten för att han inte skulle se konversationen. När hon satt på toaletten med byxorna nere, ställde han sig framför henne med kniven längs sitt ben.

Hon har i polisförhör berättat att hon var livrädd medan Abubaker knäppte upp sina byxor, tog tag i hennes hår, tog fram sitt könsorgan och tryckte in det i hennes mun. Han våldtog sedan henne oralt i flera minuter, men lät henne gå och dricka ett glas vatten samtidigt som han ställde sig nära henne så att hon inte kunde fly. Han hukade sig över henne och tryckte kniven mot hennes hals och sade att hon skulle följa med till gästrummet, annars skulle han döda henne.