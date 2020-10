Muslimsk man vägrade skaka hand med kvinna – får inte tyskt medborgarskap

Det var 2012 som en muslimsk libanesisk doktor lämnade in en ansökan om att få bli tysk medborgare. Tre år senare skulle han infinna sig hos tyska myndigheter för att avlägga ett medborgartest. Om han klarade provet skulle han kunna gå därifrån med ett medborgarbevis i handen. Men så blev det inte, rapporterar Deutsche Welle. Mannen klarade visserligen medborgarskapsprovet med högsta möjliga poäng och hade dessutom skrivit under en lojalitetsed gentemot den tyska konstitutionen vilket också innebar att han också bedyrade att han tog avstånd från alla former av omstörtande extremism.

Vägrade skaka hand

När den kvinnliga statstjänstemannen som förrättade själva medborgartestet sedan skulle överlämna medborgarskapsbeviset till mannen vägrade han att skaka hand med henne. När den kvinnliga statstjänstemannen frågade varför han vägrade skaka hand, hänvisade han till religiösa skäl, något som dock inte imponerade på henne. Hon tog helt enkelt tillbaka medborgarbeviset och sade att ett villkor för tyskt medborgarskap var att man skakade hand vid själva medborgarceremonin.