Hydroxiklorokin (HCQ) är en medicin mot malaria och inflammationer som hindrar överföringen av virus inom mänskliga celler. Det hjälper även zink att komma in i celler. Zink är en känd hämmare av coronavirus genom att det hindrar dess replikering. Foto: Istock

COVID-19

Ny rapport: Hydroxiklorokin effektivt mot Covid-19

En ny forskningsrapport i ansedda American Journal of Medicine som utkom i början av januari slår fast att hydroxiklorokin är effektivt för att begränsa dödligheten i Covid-19. Den amerikanska nyhetssajten The Gateway Pundit skriver att det är ett stort genombrott under rubriken: ”Efter att 440 000 amerikaner dött – Facebook och Journal of Medicine Admit erkänner att de haft fel om HCQ – Dessa människor borde åtalas!”

En ny rapport som publicerats i den ansedda tidskriften American Journal of Medicine visar att läkemedlet hydroxiklorokin (HCQ) är effektivt i behandling av Covid-19. Patienter som haft möjlighet att ta HCQ hemma i ett tidigt skede och i kombination med zink, blev nästan aldrig allvarligt sjuka och risken att dö sjönk drastiskt. I rapporten framgår att länder som använder HCQ i ett tidigt skede har en 79 procent lägre mortalitet än länder som förbjudit användningen av denna medicin. Mortalitet är andelen döda i en befolkning, till skillnad från letalitet som anger hur många av de smittade som dör. Artikeln fortsätter Denna artikel är en del av den elektroniska utgåvan av Nya Tider. Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn Lösenord Kom ihåg mig Jag har glömt bort mitt lösenord

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.