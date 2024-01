Nygammal energiproduktion – tillbaks till ruta ett

Många nyskapande bönder byggde under tiden sina egna minikraftverk om man hade tillgång till en å eller bäck. Man gjöt en enkel damm, så man kunde spara på vattnet, sedan byggde man ett jättestort vattenhjul av trä som via en rem drev en generator. Vips hade man elljus, så man kunde arbeta inne under kulna vinterkvällar. Värst var det på vintern då det kunde hända att det bildades is i skovlarna, så att det blev obalans i vattenhjulet. Först blev ljuset rödaktigt när vattenhjulet gick sakta, sedan vitt starkt och så höll det på, som värsta diskobelysningen.

