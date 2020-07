Ökänd IS-kvinna får återinvandra till Storbritannien

Begum lämnade landet för att ansluta sig till IS i Syrien för fem år sedan, och befinner sig sedan IS fall i flyktinglägret Al-Hol. Hennes brittiska medborgarskap drogs in av regeringen när hon hittades i detta läger i februari 2018. Hon förbjöds också att någonsin återvända till Storbritannien.

Domen från appellationsdomstolen, som meddelades den 16 juli, river upp det tidigare beslutet, vilket upprört både politiker och personer som varit offer för IS framfart. Den konservative parlamentsledamoten Andrew Bridgen sade till nättidningen MailOnline:

− Det öppnar dörren för alla jihadistfruar att återvända till Storbritannien och möjligen också för deras terroristmän. De flesta britter tycker, med rätta, att när man svär trohet till ett annat land som förklarar krig mot Storbritannien har man frånsagt sig det brittiska medborgarskapets rättigheter, skydd och privilegier. Efter dagens dom verkar det inte vara så.