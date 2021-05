Paludan planerar ny aktion i Rosengård på torsdag – ”Rita Muhammed-dag” – polisen nekar tillstånd

Så sent som i slutet av augusti i fjol hade Rasmus Paludan, partiledare för det islamkritiska partiet Stram kurs i Danmark, ansökt om att få hålla en demonstration i den av muslimer dominerade stadsdelen Rosengård i Malmö, där det var tänkt att han skulle bränna koranen. Då drogs i all hast demonstrationstillståndet in, men några partikollegor lyckades genomföra aktionen ändå, dock utan Paludans medverkan eftersom han stoppats vid den svenska gränsen och ålagts med inreseförbud.

Koranbränning och spelandet av koranfotboll genomfördes trots allt som planerat, men samma kväll löpte uppretade muslimska invandrare amok runt hela Malmö. Paludans demonstration för yttrandefrihet fördömdes av det vänsterliberala etablissemanget, men det är värt att påpeka att det rent juridiskt inte är straffbart att offentligt bränna koranen eller sparka koranfotboll, något som Nya Tider skrev om i höstas.

”Rita Muhammed-dag”

Nu planerar dock Rasmus Paludan en ny yttrandefrihetsdemonstration och har ansökt hos polisen om tillstånd att få genomföra den, även denna gång i Rosengårds centrum. Det som gör situationen annorlunda nu, jämfört med augusti 2020, är att Rasmus Paludan nu även officiellt är svensk medborgare. Något inreseförbud kommer alltså inte på fråga.